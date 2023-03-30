توقيع اتفاقية بين المملكة وأوغندا لتوظيف العمالة المنزلية

وقّع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي مع وزيرة العمل والأجناس والتنمية الاجتماعية الأوغندية بيتي أمونجي، اتفاق التعاون العمالي الجديد لتوظيف العمالة المنزلية الأوغندية.
ويستهدف هذا الاتفاق الجديد تنظيم العلاقة التعاقدية بين العمالة وأصحاب العمل، حيث يضمن إيجاد آلية مستدامة لمتابعة تنفيذ بنوده، وإشراك كافة أصحاب المصلحة المعنيين بشكل فعّال.
ويأتي ذلك بعد سلسلة من المباحثات الهادفة إلى تعزيز استمرارية التعاون العمالي بين الجانبين، بما يحقق مصالحهما المشتركة، ويحفظ حقوق العمالة المنزلية وأصحاب العمل. وفق “أخبار 24”.