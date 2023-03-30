نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > توقيع اتفاقية بين المملكة وأوغندا لتوظيف العمالة المنزلية
30/03/2023   3:24 ص

توقيع اتفاقية بين المملكة وأوغندا لتوظيف العمالة المنزلية

+ = -
638

وقّع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي مع وزيرة العمل والأجناس والتنمية الاجتماعية الأوغندية بيتي أمونجي، اتفاق التعاون العمالي الجديد لتوظيف العمالة المنزلية الأوغندية.

ويستهدف هذا الاتفاق الجديد تنظيم العلاقة التعاقدية بين العمالة وأصحاب العمل، حيث يضمن إيجاد آلية مستدامة لمتابعة تنفيذ بنوده، وإشراك كافة أصحاب المصلحة المعنيين بشكل فعّال.

ويأتي ذلك بعد سلسلة من المباحثات الهادفة إلى تعزيز استمرارية التعاون العمالي بين الجانبين، بما يحقق مصالحهما المشتركة، ويحفظ حقوق العمالة المنزلية وأصحاب العمل. وفق “أخبار 24”.

توقيع اتفاقية بين المملكة وأوغندا لتوظيف العمالة المنزلية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885256433.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.