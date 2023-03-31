في ثاني أكبر جامع بالعاصمة.. إقامة برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين بكازاخستان

أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مائدة إفطار رمضاني بحضور أكثر من 500 صائم، في جامع “حضرة سلطان” الذي يعد ثاني أكبر جامع في العاصمة الكازاخستانية أستانا.
ويأتي الإفطار الذي أقيم أمس (الخميس) ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين، في إطار الجهود التي تقدمها المملكة لخدمة المسلمين بالعالم.
وقال إمام جامع “حضرة سلطان” تامر بن دارخان، إن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين يعد من البرامج المهمة التي تعزز روابط المودة والأخوة بين المملكة والشعب الكازاخي.
من جهتهم، عبّر مواطنون كازاخستانيون عن شكرهم وتقديرهم لقيادة المملكة والشعب السعودي الكريم، لما يقدمانه من خدمات جليلة للإسلام والمسلمين؛ خاصة في شهر رمضان المبارك. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن جامع “حضرة سلطان” من أبرز المعالم السياحية الحديثة في العاصمة، واستمر بناؤه ثلاث سنوات متتالية، وشيد على أرض مساحتها 11 هكتارا، تضم 17.8 هكتارا من المباني الطابقية والمرافق الملحقة بالمسجد.