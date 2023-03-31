بدء نزع عقارات لصالح مشروع تأهيل موقع صخرة الملك “البابلي” بحائل

وافق الرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر الحربش، على البدء في إجراءات نزع ملكية العقارات الواقعة في نطاق مشروع “تأهيل موقع صخرة الملك البابلي نابوني الثاني” بمحافظة الحائط بحائل؛ وذلك لصالح الهيئة.
ووجه الحربش، بتشكيل لجنتين لوصف وحصر العقارات، وتقدير التعويض، وتسمية الممثلين فيهما، وذلك خلال 15 يوماً، على أن تُنهي اللجنتان مهامهما خلال 60 يوماً من صدور القرار.
وتضمن القرار دعوة أصحاب العقارات المحددة بالمخطط المرفق لتقديم مستندات تملكهم لها، لافتاً إلى أنه يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجنة خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
وكانت هيئة التراث، قد أعلنت في يوليو 2021، عن اكتشاف نقوش صخرية أثرية بالحائط تعود للملك البابلي نابونيد في منتصف القرن السادس قبل الميلاد؛ ما يعد دليلاً إضافياً على الدور التاريخي للجزيرة العربية، وتواصلها مع معظم حضارات الشرق الأدنى القديم.
وأبانت أن الاكتشاف من نقش على صخرة بازلتية تجسد “نابونيد” ممسكاً الصولجان أمام رموز دينية، مع وجود نص مسماري في نحو 26 سطراً؛ ما يعد من أطول النصوص الكتابية التي عثر عليها بالمملكة.
وفق “أخبار 24”.