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جديد المحليات > “السديس” يُدشن الحاجز النحاسي المذهب المحيط بالمقصورة الشريفة في المسجد النبوي
01/04/2023   3:59 ص

“السديس” يُدشن الحاجز النحاسي المذهب المحيط بالمقصورة الشريفة في المسجد النبوي

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دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أمس ، (الجمعة)، الحاجز النحاسي المذهب الجديد المحيط بالمقصورة الشريفة بالمسجد النبوي.

وصُنِع الحاجز الجديد من النحاس النقي ويبلغ طوله 87 متراً بارتفاع متر واحد، ويتكون من وحدات منفصلة، وقطاعات نحاسية مصمتة، كما يحتوي على قوائم بقطاع مثمن مماثلاً لقوائم دواليب المصاحف، مثبتة بدعامات داخلية بالقاعدة السفلية بما يضمن ثباته في الكثافات البشرية.

ويأتي ذلك ضمن إطار المحافظة على الهوية البصرية للمسجد النبوي، حيث استُبدل الحاجز الخشبي المحيط بالمقصورة الشريفة بحاجز نحاسي مذهب.

"السديس" يُدشن الحاجز النحاسي المذهب المحيط بالمقصورة الشريفة في المسجد النبوي

"السديس" يُدشن الحاجز النحاسي المذهب المحيط بالمقصورة الشريفة في المسجد النبوي

"السديس" يُدشن الحاجز النحاسي المذهب المحيط بالمقصورة الشريفة في المسجد النبوي

وفق “أخبار 24”.

“السديس” يُدشن الحاجز النحاسي المذهب المحيط بالمقصورة الشريفة في المسجد النبوي

جديد المحليات
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