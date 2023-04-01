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جديد المحليات > إنجاز 70% من مشروع إنشاء قناة تصريف الأمطار بحي الأمير فواز بجدة
01/04/2023   3:59 ص

إنجاز 70% من مشروع إنشاء قناة تصريف الأمطار بحي الأمير فواز بجدة

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أعلنت أمانة جدة، أمس (الجمعة)، الانتهاء من إنجاز 70% من مشروع إنشاء عبارات فوق قناة تصريف مياه الأمطار بحي الأمير فواز.

وأوضحت الأمانة، أن المشروع يهدف لمعالجة الاختناقات المرورية، وتسهيل دخول السكان في الأحياء المجاورة.

وأشارت إلى أن قيمة المشروع الاستثمارية تبلغ نحو 18 مليون ريال، موضحة أن كمية حديد التسليح الإجمالية في المشروع تبلغ 1200 طن.

إنجاز 70% من مشروع إنشاء قناة تصريف الأمطار بحي الأمير فواز بجدة

جديد المحليات
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