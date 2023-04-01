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جديد المحليات > رئيس الأركان لمنسوبي القوات المرابطة بالجنوب: “بطولاتكم مشهودة”
01/04/2023   3:59 ص

رئيس الأركان لمنسوبي القوات المرابطة بالجنوب: “بطولاتكم مشهودة”

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تفقد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، الوحدات العسكرية في المنطقة الجنوبية والوحدات المرابطة على الحدود.

واستمع رئيس هيئة الأركان العامة إلى إيجاز من قادة قوتي جازان ونجران، حول المهام والواجبات العملياتية، واطلع على سير العمل في الوحدات المرابطة.

وأشاد الرويلي ببطولات منسوبي القوات المسلحة والقوات المشتركة في الدفاع عن دينهم ومليكهم ووطنهم، وبالمعنويات العالية والمستوى المتميز الذي يتمتعون به في أداء الواجبات والمهام الموكلة لهم.

ونقل الرويلي تبريكات خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان؛ بمناسبة شهر رمضان.

رئيس الأركان لمنسوبي القوات المرابطة بالجنوب: “بطولاتكم مشهودة”

رئيس الأركان لمنسوبي القوات المرابطة بالجنوب: “بطولاتكم مشهودة”

رئيس الأركان لمنسوبي القوات المرابطة بالجنوب: “بطولاتكم مشهودة”

وفق “أخبار 24”.

رئيس الأركان لمنسوبي القوات المرابطة بالجنوب: “بطولاتكم مشهودة”

جديد المحليات
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