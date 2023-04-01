النائب العام يفتتح “نيابة الحج والعمرة” بجوار الحرم المكي

افتتح النائب العام الشيخ سعود المعجب، أمس ، (الجمعة)، ” نيابة الحج والعمرة” التي تقع بجوار الحرم المكي.
وأكد “المعجب” على ضرورة إنهاء القضايا الجنائية التي تباشرها نيابة الحج والعمرة فوراً، ومراعاة المصالح المحمية في سرعة إنهاء القضايا، وتفعيل التدابير التي من شأنها احتواء السلوكيات التي لا تؤثر على سكينة الحج أو العمرة، ولا تخل بالأمن الوطني ولا بحرمة هذا المكان المقدس، بما يتفق مع النظام.
وشدد على حرمة الجناية على الحجاج والمعتمرين بجميع صورها، أو استغلال الشعائر الدينية، أو الأماكن المقدسة، والتي تعتبر من القضايا التي تطالب النيابة العامة بتطبيق أشد العقوبات بحق المتهمين فيها.
ونوه بما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان من اهتمام بالغ، وعناية فائقة، ورعاية خاصة؛ للمشاعر المقدسة وقاصديها من الحجاج والمعتمرين، وما أقرته الدولة من الأنظمة العادلة التي تحفظ حقوق زوار بيت الله الحرام وتراعي مصالحهم. وفق “أخبار 24”.
وتختص “نيابة الحج والعمرة” بالحماية العدلية لهاتين الشعيرتين، وقاصدي البيت الحرام من الحجاج والمعتمرين، ومباشرة الإجراءات الجزائية المتصلة بالجرائم الجنائية التي من شأنها انتهاك هذه الشعائر، أو الجناية على الحرم المكي الشريف، والتحقق من تمتع الحجاج والمعتمرين بالحقوق والضمانات المكفولة لهم نظاماً، وتفعيل دور العدالة الناجزة التي تتكامل مع شعائر الحج والعمرة، ومكانة الحرم المكي الشريف في نفوس المسلمين.