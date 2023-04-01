تستضيف الرياض، في مايو المقبل، معرض الشرق الأوسط للدواجن في نسخته الثانية، الذي يعد أكبر معرض متخصص في صناعة الدواجن بالمنطقة.
وينتظر أن يشارك في المعرض الذي سيقام خلال الفترة من 1-3 مايو، تحت شعار” ابتكارات عالمية لصناعة مزدهرة”؛ أكثر من 200 شركة من 37 دولة تمثلها نخبة من الشركات العالمية والخبراء في قطاع الدواجن والأعلاف وصحة الحيوان.
ويهدف المعرض، الذي ينطلق برعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة، لتعزيز فرص الاستثمار في صناعة الدواجن وتوفير منصة تجارية مثالية تجمع المستثمرين المحليين بالموردين وبيوت الخبرة العالمية؛ لتطوير صناعة الدواجن تحقيقًا للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.
وتستعد الهيئات والمؤسسات الحكومية والجمعيات، والشركات والمنظمات غير الربحية العاملة في قطاع الثروة الحيوانية، لاستعراض أكثر من 500 منتج يدخل في سلاسل الإمداد لصناعة الدواجن، وتعزيز التبادل العلمي والتجاري، وبناء شبكات الأعمال في أكبر أسواق الدواجن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويعد معرض الشرق الأوسط للدواجن، الحدث الأبرز في مجال صناعة الدواجن بالمملكة، حيث تبلغ نسبة المشاركة الدولية في هذه النسخة 75%، كما يغطي المعرض مساحة تبلغ حوالي 11 ألف متر مربع، تشمل معارض للدواجن والأعلاف والمطاحن وصحة وتغذية الحيوان. وفق “أخبار 24”.
ويصاحب المعرض ندوة المعرفة في عالم الدواجن التي سيشارك فيها خبراء من كبرى الشركات العالمية بمحاضرات علمية تسلط الضوء على آخر المنتجات والحلول التي تسهم في نمو واستدامة صناعة الدواجن.