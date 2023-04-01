“الشؤون الإسلامية” تدشن هدية خادم الحرمين من التمور في فنلندا وزامبيا

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور الفاخرة في كل من: هلسنكي بفلندا، ولوساكا بجمهورية زامبيا.
وقال مساعد الملحق الديني، خلال حفل التدشين الذي أقيم في مقر سفارة المملكة بالعاصمة لوساكا، إن عدد المستفيدين من هذا البرنامج يصل إلى 25 ألف مسلم ومسلمة طوال شهر رمضان المبارك.
وفي فنلندا سيتم توزيع طنين من التمور على الصائمين من الرعايا المسلمين، خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1444هـ. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية تنفذ البرنامج في 60 دولة حول العالم خلال شهر رمضان لهذا العام، وهو امتدادٌ لما توليه القيادة من اهتمام بالمسلمين، وتلمُّس احتياجاتهم، وتعميق الصلات وروابط الأخوة والمحبة بهم في شهر الخير والعطاء.