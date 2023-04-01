الأرصاد: أمطار على مكة ورياح نشطة وتدنٍ في الرؤية بعدة مناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم السبت عدداً من التنبيهات تضمنت توقع رياح نشطة وأتربة مثارة في عدد من المناطق، وأمطار على مكة المكرمة.
وأوضح المركز أن التنبيه يشمل هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة بمنطقة مكة المكرمة، على (الخرمة وتربة ورنية) ويصاحبها بالمثل نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.
وأضاف أن المناطق التي ستتعرض للرياح النشطة والأتربة المثارة مع تدنٍ في الرؤية هي منطقة الرياض (الأفلاج والسليل ووادي الدواسر)، والمنطقة الشرقية (الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة). وفق “أخبار 24”.