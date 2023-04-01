رئيس الوزراء اللبناني يغادر جدة

غادر رئيس وزراء جمهورية لبنان نجيب ميقاتي، جدة اليوم (السبت)، بعدما أدى مناسك العمرة.
وكان في وداع دولته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، محافظة جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، ومدير شرطة المحافظة اللواء سليمان بن عمر الطويرب، ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن ظافر، والقنصل العام لجمهورية لبنان بجدة وليد منقاره.
يذكر أن ميقاتي وصل إلى المدينة المنورة، (الأربعاء) الماضي لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، وكان في استقباله بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، أمير المدينة الأمير فيصل بن سلمان.
وفق “أخبار 24”.