” البنك الإسلامي ” يوافق على تمويل مشاريع بـ 403 ملايين دولار

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية، خلال اجتماعه الدوري الـ 350، برئاسة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر على تمويل 3 مشاريع بقيمة 403 ملايين دولار لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز الاستدامة.
ويأتي في مقدمة المشاريع التي تمت الموافقة عليها، الإسهام في المرحلة الأولى من مشروع القطار الكهربائي السريع في مصر بقيمة 318 مليون يورو.
ومن المتوقع أن يستفيد من المشروع 25 مليون شخص سنوياً ويخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنحو 250 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
كما وافق المجلس على تمويل إضافي بقيمة 13 مليون دولار لمشروع نقل وتجارة الكهرباء بين آسيا الوسطى وجنوب آسيا في قيرغيزستان، وتبلغ مساهمة البنك للمشروع 50 مليون دولار.
ويهدف المشروع إلى تلبية الطلب على الكهرباء في أفغانستان وباكستان من خلال إقامة تبادل للطاقة عبر الحدود بين 4 بلدان أعضاء في البنك الإسلامي للتنمية في إطار استراتيجية التكامل الاقتصادي الإقليمي للبنك.
أما المشروع الثالث الذي تمت الموافقة عليه فهو مشروع البنك وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية والشراكة العالمية من أجل التعليم وصندوق أوبك للتنمية الدولية لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم في طاجيكستان (المرحلة الثانية)، بقيمة 35 مليون دولار ومساهمة صندوق التضامن الإسلامي بقيمة 10 ملايين دولار.
ويهدف المشروع إلى تحسين بيئة التعلم وتسهيل تعزيز النظام من أجل التنفيذ المستدام لنظام تعليمي شامل قائم على الكفاءة في البلاد. وفق “أخبار 24”.
كما ناقش مجلس المديرين التنفيذيين تمويل منحة طارئة من البنك الإسلامي للتنمية لتقديم الدعم إلى تركيا وسوريا في أعقاب الزلازل المدمرة التي ضربت كلا البلدين.