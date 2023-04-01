نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “غيبوبة شهرين” تصنع من متسابق إثيوبي قارئاً عالمياً في عطر الكلام
02/04/2023   1:27 ص

“غيبوبة شهرين” تصنع من متسابق إثيوبي قارئاً عالمياً في عطر الكلام

+ = -
612

دفع دخول شقيق إثيوبي لـ”غيبوبة كاملة” لشهرين، المتسابق في “عطر الكلام” محمد نور إبراهيم، للتعلق بالقرآن الكريم، الذي لازم قراءته، وتعلم أحكام تجويده، وبلغ به مستويات لم يكن يحلم بالوصول إليها، قبل أن يجد نفسه في نصف نهائي المسابقة، التي يعتبر وجوده فيها بمثابة إفاقة جديدة له، بعد إفاقة أخيه من غيبوبته.

وكان محمد نور إبراهيم، قد اتخذ من القرآن ملاذاً لكل ما يواجهه في مسيرته، التي توّجها بالحصول على عدد من المراكز المتقدمة في مسابقات القرآن بمحافظة الطائف بالمملكة العربية السعودية، إضافة إلى تخصصه الدراسي في إدارة الأعمال.

وشهدت حلقة اليوم من برنامج عطر الكلام، إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه، تنافس محمد نور مع نظيره السعودي عبدالعزيز الفقيه، الذي كان أول من وضع قدمه في نهائي المسابقة، التي تعد الأكبر من نوعها على مستوى العالم، فيما شهدت تصفيات الأذان، تأهل المؤذن السعودي محمد آل الشريف على حساب نظيره البريطاني محمد حافظ الرحمن، في تنافسات اتسمت بالدقة والتقارب وحضور ألوان متعددة من الأصوات الشجية. وفق “أخبار 24”.

ويُعَدّ عطر الكلام أكبر برنامج مسابقات للقرآن في مجاله على مستوى العالم، إضافةً لكونه أول برنامج يجمع بين منافسات تلاوة القرآن الكريم والأذان، وصاحب أكبر جوائز عالمية في مجاله، حيث يزيد مجموع جوائزه عن 12 مليون ريال.

“غيبوبة شهرين” تصنع من متسابق إثيوبي قارئاً عالمياً في عطر الكلام

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885256798.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.