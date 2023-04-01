نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > 5 حالات تؤدي إلى بطلان الوصية
02/04/2023   1:27 ص

5 حالات تؤدي إلى بطلان الوصية

+ = -
599

قالت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان: إن الوصية تصح لمن يصح تملكه للموصَى به مسلماً أو غير مسلم، إلا أن هناك حالات تؤدي إلى بطلان الوصية.

وبيّنت الجمعية أن حالات البطلان تضمنت رجوع الموصي عن وصيته قولاً أو فعلاً، ووفاة الموصَى له المعيَّن قبل الموصي أو موتهما معاً أو جهل أيهما أسبق وفاة إلا إذا كانت الوصية بقضاء دين الموصَى له.

وأضافت أن ردّ الموصَى له الوصية بعد وفاة الموصي وقبل القبول، يدخل ضمن حالات بطلان الوصية، إضافة إلى قتل الموصَى له الموصيَ قتلاً يمنع الإرث، وتلف الموصَى به المعين أو استحقاقه لغير الموصي.

-

وفق “أخبار 24”.

 

5 حالات تؤدي إلى بطلان الوصية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885256797.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.