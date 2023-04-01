“الحج والعمرة” تُتيح الحجز للراغبين في الحج من الداخل

قال المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، هشام سعيد: إنه ابتداءً من غدٍ (الأحد)، سيُتاح التسجيل لمَن لم يسبق لهم أداء الحج من الداخل، إضافةً إلى مَن لم يحج خلال الـ5 سنوات الأخيرة.
وأضاف “سعيد”، اليوم (السبت)، أنه يُسمح للراغبين من داخل المملكة التسجيل للحج لهذا العام 1444هـ، لمن لم يسبق له الحج، ولمن أمضى أكثر من 5 سنوات منذ آخِر أداء للحج.
وأشار إلى أنه يُمكن التقدم للحجز الآن واختيار الباقة المناسبة المعروضة عَبْر تطبيق “نسك” أو عَبْر المسار الإلكتروني في بوابة وزارة الحج والعمرة.
فيديو | المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة هشام سعيد: ابتداء من غد سيتاح التسجيل لمن لم يسبق لهم أداء الحج ومن لم يحج خلال السنوات الـ5 الأخيرة#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/FycMK31gFN
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 1, 2023
وفق “أخبار 24”.