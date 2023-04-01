نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الحج والعمرة” تُتيح الحجز للراغبين في الحج من الداخل
02/04/2023   1:27 ص

“الحج والعمرة” تُتيح الحجز للراغبين في الحج من الداخل

+ = -
560

قال المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، هشام سعيد: إنه ابتداءً من غدٍ (الأحد)، سيُتاح التسجيل لمَن لم يسبق لهم أداء الحج من الداخل، إضافةً إلى مَن لم يحج خلال الـ5 سنوات الأخيرة.

وأضاف “سعيد”، اليوم (السبت)، أنه يُسمح للراغبين من داخل المملكة التسجيل للحج لهذا العام 1444هـ، لمن لم يسبق له الحج، ولمن أمضى أكثر من 5 سنوات منذ آخِر أداء للحج.

وأشار إلى أنه يُمكن التقدم للحجز الآن واختيار الباقة المناسبة المعروضة عَبْر تطبيق “نسك” أو عَبْر المسار الإلكتروني في بوابة وزارة الحج والعمرة.

وفق “أخبار 24”.

“الحج والعمرة” تُتيح الحجز للراغبين في الحج من الداخل

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885256791.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.