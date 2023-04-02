9.3 مليون معتمر ومصلٍ بالحرم المكي منذ بداية رمضان

أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن عدد قاصدي البيت الحرام من المعتمرين والمصلين بلغ نحو 9.36 مليون شخص منذ بدء شهر رمضان وحتى يوم أمس (السبت).
ووزعت الرئاسة أكثر من 508.5 ألف عبوة زمزم و62 ألفاً من الكتيبات والمطويات، كما قدمت التوعية الرقمية لـ 719.5 ألف مستفيد، والتوعية الميدانية لنحو مليوني مستفيد والخدمات التطوعية لأكثر من 982.1 ألف مستفيد، واستفاد من المعرض الرمضاني أكثر من 118.1 ألف مستفيد.
وجرى تقديم خدمة التطويف لأكثر من 45.5 ألف مستفيد، واستهلاك 12.4 مليون لتر من ماء زمزم، واستخدام 322.7 ألف لتر في تعقيم السجاد، و 47.5 ألف لتر من معقمات الأيدي، و 46.5 ألف لتر من التعقيم بالروبوتات، و44.5 ألف لتر من التعقيم بالبايوكير، و 320.8 ألف لتر في تعقيم الأسطح.
كما وزعت الرئاسة نحو 9.5 ألف أساور بمعصم اليد للزائر الصغير، وقدمت الخدمات الاجتماعية والإنسانية لنحو 250 ألف مستفيد، وأكثر من 32.6 ألف مستفيد من المواقع المخصصة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الإرشاد المكاني باللغات لأكثر من 653.3 ألف مستفيد، وفرش 35 ألف سجاد بالمسجد الحرام. وفق “أخبار 24”.
في السياق نفسه، أعلن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن الوزارة أنهت تعيين 25714 إماماً ومؤذناً على نظام العقود بمساجد وجوامع المملكة في وظائف (مراقبين ومراقبات ودعاة وداعيات وحراس وحارسات).