أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهات بهطول أمطار اليوم (الأحد) على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، إلى جانب تأثر بعض الأنحاء في منطقتي الرياض والمدينة المنورة برياح نشطة.
وأوضح المركز، أن أجزاء من منطقة مكة المكرمة ستشهد أمطاراً خفيفة إلى متوسطة ورياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية حتى الساعة الـ 8 مساءً.
ونوّه إلى أن أجزاء من منطقتي الرياض والمدينة المنورة ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة وتدنياً في مدى الرؤية حتى الساعة الـ 8 مساءً. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن مناطق نجران والباحة وعسير وجازان ستتأثر بحالة أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية حتى الساعة الـ 8 مساءً.