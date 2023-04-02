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جديد المحليات > “السديس”: التوسعة الثالثة بالحرم جاهزة لاستقبال القاصدين
02/04/2023   7:16 ص

“السديس”: التوسعة الثالثة بالحرم جاهزة لاستقبال القاصدين

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أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، أن التوسعة السعودية الثالثة استكملت كامل تجهيزاتها لاستقبال قاصدي المسجد الحرام.

ونوه “السديس”، إلى جهود الرئاسة في تهيئة التوسعة بكل أدوارها وسطحها وساحاتها لاستيعاب أكبر قدر من قاصدي بيت الله والتيسير عليهم.

وأشار إلى الدعم الكبير الذي قدمته القيادة من عناية واهتمام بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

وثمن التوجيهات الكريمة بتهيئة سطح التوسعة الثالثة بكل الخدمات للمصلين مراعاةً للكثافة الكبيرة التي يشهدها الحرم المكي، مبيناً أنها جاءت للتخفيف على قاصديه؛ حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة. وفق “أخبار 24”.

“السديس”: التوسعة الثالثة بالحرم جاهزة لاستقبال القاصدين

جديد المحليات
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