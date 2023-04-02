دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس حساب الرئاسة باللغات على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وأكد السديس أهمية إيصال رسالة الدين الحنيف وفق منهج الوسطية والاعتدال من منبر المسجد الحرام باللغات المتعددة للمسلمين كافة، وإثراء علومهم الدينية، منوهاً على أهمية تمكين أفضل الكفاءات البشرية في إيصال الرسالة للعالم أجمع.
من جانبه، قال وكيل اللغات والترجمة الأستاذ أحمد الحميدي، إن الحساب يستهدف الناطقين بغير العربية والراغبين بالاطلاع على كل ما يصدر من منبر المسجد الحرام من خلال الدخول إلى خدمة البث المباشر على منصة منارة الحرمين لمشاهدة الخطب والدروس باللغات المتعددة، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الرئاسة للزوار والمعتمرين بلغاتهم الأم .
وفق “أخبار 24”.