وقع الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” المهندس ماجد العرقوبي، اتفاقية مع الرئيس التنفيذي لشركة “جنرال إلكتريك” في المملكة والبحرين هشام بهكلي؛ لضم مجمع مصانع الشركة على مساحة 120 ألف م2 بالمنطقة الشرقية تحت إشراف الهيئة.
ويقع مجمع مصانع شركة “جنرال إلكتريك السعودية” بالمنطقة الشرقية على مساحة 120 ألف م2 ويتكون من مصنعين ومركز أبحاث، منها مصنع لتكنولوجيا صناعة الطاقة، وهو أكبر مركز لخدمة وإصلاح المعدات التوربينية المتطورة، وأكبر مراكز صيانة التوربينات الغازية والمتطورة خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
ويخدم المصنع بشكل مباشر عملاءه الرئيسيين داخل المملكة وفي مقدمتهم الشركة السعودية للكهرباء، وشركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية، كما يقدم خدماته لأكثر من 70 عميلًا في أكثر من 40 دولة في قارات: أوروبا، وآسيا، وإفريقيا، بنسبة توطين تصل إلى 64%.
ويحتضن المجمع مصنع التوربينات المتطورة لإنتاج التوربينات الغازية المنتجة للطاقة، لخدمة السوق السعودية بشكل مباشر والمنافسة عالمياً، حيث يستقبل طلبات التصنيع لعملاء الشركة في كل من: أمريكا الشمالية والجنوبية بنسبة توطين تتجاوز 60%، وبجانب المصنعين، يضم مجمع الشركة مركز أبحاث لخفض انبعاثات الكربون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ لتسريع وتيرة تحوّل قطاع الطاقة في المملكة نحو نموذج أكثر استدامة وموثوقية، وتطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات القطاع، ثم إطلاقها من المملكة إلى العالم.
وأكدت “مدن” أنه بمقتضى التعاون المشترك، سيتم إطلاق مبادرات لدعم وتمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وفق “أخبار 24”.