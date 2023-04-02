ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جيبوتي تتعلق بالعلاقات بين البلدين

تلقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رسالة خطية، من الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.
تسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال استقباله بمقر الوزارة بالرياض، اليوم، عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافةً إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفق “أخبار 24”.