بأمر الملك.. إعفاء محافظ الدرعية ورئيس ملكية “الرياض” ومحافظ “التأمينات”

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الأحد)، عدة أوامر ملكية، بإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم، وتعيين آخرين.
وتضمنت الأوامر إعفاء الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود محافظ الدرعية من منصبه، وإعفاء فهد بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض من منصبه، وإعفاء محمد بن طلال النحاس محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من منصبه.
وشملت الأوامر تكليف المهندس إبراهيم بن محمد بن إبراهيم السلطان بالقيام بعمل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، بالإضافة إلى عمله ومهامه الأخرى، وتعيين عبدالعزيز بن حسن بن علي البوق محافظاً للمؤسسة بالمرتبة الممتازة.
وتضمنت الأوامر تعيين فهد بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة. وفق “أخبار 24”.