“الإحصاء”: المدينة الأعلى في نسب البطالة.. والرياض الأقل

أوضحت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، أن سجل معدل البطالة بين السعوديين الشباب (بين 15 سنة و24 سنة)، بلغ 16.8% في الربع الرابع من العام الماضي 2022.
وأبانت الإحصاءات أن معدل البطالة للأفراد في سن العمل الأساسي (بين 25 سنة و54 سنة)، سجل نسبة 7% خلال الفترة نفسها.
وفيما يتصل بمعدل البطالة بين السعوديين حسب المنطقة الإدارية، فقد سجلت في المدينة المنورة الأعلى أعلى نسبة بـ 12.2% بين المناطق، تلتها جازان بـ11 %، فيما سجلت مكة المكرمة 7%، والمنطقة الشرقية 6.9%، وسجلت الرياض أدنى معدل بطالة بـ6.7%.
وأشارت الإحصاءات إلى أن معدل البطالة بين السعوديين حسب المستوى التعليمي؛ مبينة أن المتحصلين على شهادة بكالوريوس، أو ما يعادلها على أعلى معدل بـ9.9% في الربع الرابع 2022، ثم يليهم المتحصلون على دبلوم مشارك بـ8.1%، وكانت نسبة البطالة مع الحاصلين على الثانوية العامة 7.4%، وبلغت البطالة بين الحاصلين على الدكتوراه 0.2% وهي النسبة الأدنى. وفق “أخبار 24”.
وحول معدل البطالة بين السعوديين حسب التخصصات التعليمية، فقد جاء معدل البطالة في تخصص العلوم الطبيعية والرياضيات والإحصاء الأعلى بـ 12.8%، تلاه تخصص الفنون والعلوم الإنسانية بـ 11.6%، ثم تخصص تقنية الاتصالات والمعلومات بـ 10%.