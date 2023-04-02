بمساحة 9 آلاف متر مربع.. افتتاح ممشى حي الجسر بالخبر

افتتحت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم (الأحد)، ممشى حي الجسر في محافظة الخبر، بمساحة تزيد على 90009 آلاف متر مربع وطول 600 متر.
ويضم الممشى أكثر من 260 شجرة وأكثر من 33 ألف زهرة على امتداد جانبي الممشى، وعدداً من الكراسي المخصصة إلى الجلوس، إضافةً إلى إنارة جمالية، كما تحوي محافظة الخبر على 19 ممشى في عدد من الأحياء السكنية والكورنيش والواجهة البحرية والحدائق العامة والمتنزهات.
ويأتي ذلك ضمن خطط الأمانة الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز معايير جودة الحياة، وتوفير أرقى مستويات الحياة والبيئة، والمرافق الترفيهية التي تحقق تطلعات المجتمع، وتلبي احتياجاتهم.
وفق “أخبار 24”.