بقيادة المملكة.. 8 دول تخفض إنتاجها النفطي “طوعياً”

أعلنت المملكة و7 دول تنفيذ تخفيض طوعي، في إنتاجها من البترول الخام حتى نهاية العام 2023، في خطوة تهدف إلى دعم استقرار أسواق البترول.
وقال مصدرٌ مسؤول في وزارة الطاقة السعودية في بيان اليوم الأحد، إن المملكة ستنفذ تخفيضاً طوعياً، في إنتاجها من البترول الخام، مقداره 500 ألف برميل يومياً، ابتداءً من شهر مايو وحتى نهاية عام 2023.
وأكد المصدر أن تخفيض الإنتاج هو إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار أسواق البترول، وذلك بالتنسيق مع عددٍ من الدول المشاركة في إعلان التعاون من أعضاء منظمة أوبك ومن خارجها.
وأشار إلى أن هذا التخفيض يُضاف إلى تخفيض الإنتاج الذي اتُّفق عليه في الاجتماع الـ33 للدول الأعضاء في منظمة أوبك، والدول المنتجة من خارجها (أوبك بلس)، الذي عُقد في 5 أكتوبر 2022. وفق “أخبار 24”.
كما أعلنت روسيا عن تخفيض إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يومياً، والإمارات بمقدار 144 ألف برميل، والعراق بـ211 ألف برميل، والكويت بـ128 ألف برميل، والجزائر بـ48 ألف برميل، وعمان بـ40 ألف برميل، وكازاخستان بـ78 ألف برميل، حتى نهاية العام الجاري.