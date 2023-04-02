“الأرصاد”: أمطار ربيعية على معظم المناطق ابتداءً من الأربعاء المقبل

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الأحد)، هطول أمطار ربيعية على معظم مناطق المملكة ابتداءً من الأربعاء المقبل.
وأشار المركز في تقريره اليومي عن حالة الطقس إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض ونجران، وكذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ونوه إلى أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، وعسير والباحة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على مرتفعات تلك المناطق. وفق “أخبار 24”.