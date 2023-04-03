نجم الاتفاق فيصل الغامدي لـ”سبورت 24″: انتظروا عودتنا القوية بعد فترة التوقف الدولي

قال لاعب الاتفاق، فيصل الغامدي، إن فريقه استغل فترة التوقف من أجل إعداد الفريق من الناحية البدنية والذهنية.
وأوضح لاعب الاتفاق في تصريحات لـ”سبورت 24″: “فترة التوقف كانت مفيدة.. وإنْ شاء الله تكون عودتنا للدوري قوية بعد فترة التوقف الدولي”.
وأضاف: “نحن كلاعبين نطمح ونقاتل من أجل العبور بالنادي إلى أفضل مرحلة ممكنة في الدوري هذا الموسم، أنا ابن النادي وأبذل أقصى ما لدي لخدمة الفريق وإسعاد الجماهير التي دائما تكون حاضرة في مباريات الفريق وإنْ شاء الله نقدم أفضل ما لدينا”.
وعن معسكر المنتخب الأولمبي، قال الغامدي: “كل فترة توقف نحاول الاستفادة منها بشكل جيد سواء بطولة أو مباريات ودية، ونحاول تطبيق كل ما يطلبه المدرب سعد الشهري”.
وعن الفرق بين المدرب الوطني في المنتخب والمدرب الأجنبي في الاتفاق: أوضح الغامدي: “لا توجد مقارنة لأن كل مدرب له أسلوب وشكل معين في التدريب”.
#فيصل_الغامدي لاعب #الاتفاق لـ”سبورت 24″: انتظروا عودتنا القوية بعد فترة التوقف الدولي” https://t.co/BfsLoj3Uc9 pic.twitter.com/RZrnWsy4oO
— سبورت 24 (@sporty_24) April 2, 2023