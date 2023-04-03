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رياضة > رسميا.. رفض استئناف النصر ضد مشاركة محمد كنو في مباراة الفريق أمام الهلال
03/04/2023   6:56 ص

رسميا.. رفض استئناف النصر ضد مشاركة محمد كنو في مباراة الفريق أمام الهلال

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أعلنت لجنة الاستئناف في الاتحاد السعودي لكرة القدم رفض استئناف نادي النصر على قرار لجنة الانضباط بشأن مشاركة محمد كنو لاعب الهلال في المباراة الدورية التي جمعتهما 26 ديسمبر الماضي.

وقالت اللجنة في بيان رسمي لها، إن ملف الاستئناف المقدم من نادي النصر طعنًا بقرار لجنة الانضباط والأخلاق بتاريخ 8 يناير 2023، الصادر بشأن احتجاج النصر بسبب مشاركة لاعب الهلال محمد إبراهيم كنو، رفض من حيث الموضوع، وتأييد قرار لجنة الانضباط والأخلاق.

وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم مصادرة رسوم الاستئناف المدفوعة لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم عملاً بالمادة (143/3) من لائحة الانضباط والأخلاق، وأن القرار قابل للاستئناف وفقاً للفقرة (1) من المادة (60) من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم. وفق “أخبار 24”.

وجاءت الشكوى بسبب مشاركة محمد كنو مع فريقه الهلال أمام النصر، في المباراة التي أقيمت يوم 26 ديسمبر 2022 ضمن مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2022-2023.

رسميا.. رفض استئناف النصر ضد مشاركة محمد كنو في مباراة الفريق أمام الهلال

رياضة
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