تستعرض بيانات النشاط الزلزالي.. تدشين أول منصة رقمية للمخاطر الجيولوجية بالمملكة

دشّن وزير الصناعة والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية بندر الخريف، اليوم (الثلاثاء)، منصة قاعدة المخاطر الجيولوجية.
وأكد المتحدث الرسمي للهيئة طارق أبا الخيل، أن إطلاق منصة قاعدة المخاطر الجيولوجية يهدف لإتاحة البيانات الزلزالية كـصفحة إلكترونية رقمية، تشتمل على جميع المعلومات المتعلقة بالبيانات الزلزالية والخرائط في المملكة وما حولها.
وأضاف أن المنصة تسهم في تفعيل الاتفاقيات والطلبات التي تقوم الهيئة بتنفيذها كالدراسات وتقييم الخطورة الزلزالية في المواقع المختلفة، كما ستسهم في تقديم الحلول الفنية لدرء المخاطر المحتملة مستقبلاً.
وأشار إلى أنها ستدعم دراسات تحسين البنى التحتية، فضلًا عن احتوائها على الكثير من البيانات الزلزالية التي ستسهم في دعم الأبحاث ونشر ثقافة المخاطر الجيولوجية، مؤكدًا أن منصة المخاطر الجيولوجية تعد أول منصة علمية رقمية تثقيفية للمخاطر في المملكة.
ولفت “أبا الخيل” إلى أن المنصة ستُمكن المستخدم من استعراض بيانات النشاط الزلزالي في كل مكان، كما ستتيح له أيضًا الاطلاع على البيانات والخرائط ذات العلاقة، والحصول على المعلومات بكل يسر وسهولة، بالإضافة إلى تمكين الباحثين والمختصين من طلب البيانات واستخدامها في الدراسات البحثية العلمية.
وفق “أخبار 24”.