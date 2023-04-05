استمع لملاحظات الركاب.. وزير النقل يسافر بقطار الحرمين من جدة للمدينة

استقل وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة “سار” المهندس صالح الجاسر، اليوم الأربعاء، قطار الحرمين السريع في رحلة من جدة إلى المدينة المنورة.
ووقف الجاسر على تشغيل القطارات وخدمات ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار خلال شهر رمضان المبارك الذي يشهد نمواً متزايداً في السفر والتنقل، كما استمع لملاحظات الركاب المسافرين.
كما تفقد – برفقة الرئيس التنفيذي لـ”سار” الدكتور بشار المالك – الأداء التشغيلي في محطتي جدة والمدينة المنورة، والذي زاد لأكثر من 100 رحلة يومياً، وتوفير مليون مقعد خلال شهر رمضان. وفق “أخبار 24”.
واطلع على البرامج التطويرية والخدمات الحديثة التي يقدمها القطار موجهاً بتكثيف الجهود؛ لتقديم أفضل الخدمات لتحقيق المستهدفات الطموحة للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.