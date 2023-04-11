بعد تمديد الدعم.. “حساب المواطن”: نراعي دخل وأعمار الأسرة

أكد برنامج “حساب المواطن”، أنه يراعي خلال تحديد الدعم تركيبة الأسرة من حيث دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، وذلك بعد يومين من الأمر الملكي بتمديد العمل بالبرنامج بآليته الحالية؛ مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي المؤقت.
وأوضح البرنامج عبر حسابه بـ”تويتر”، أن المكرمة الملكية نصت على دعم إضافي للمستفيدين من البرنامج وهو امتداد للدعم الإضافي الذي بدأ في شهر يوليو 2022، مشيراً إلى أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق بشكل دوري من خلال استخدام الحاسبة التقديرية المحددة من قبله. وفق “أخبار 24”.
وأودع البرنامج مؤخراً 3.7 مليار ريال (مُخصص دعم شهر إبريل)، في حسابات المُستفيدين المكتملة طلباتهم المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الـ65.