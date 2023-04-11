طقس اليوم.. استمرار الأمطار بجميع المناطق مع أتربة ورؤية غير واضحة في بعضها

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي لجريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية.
ولفت إلى أن الأمطار ستكون متوسطة في مجملها على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة والرياض والشرقية.
وأضاف أنه يتوقع أن تنشط رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار تؤدي لشبه انعدام في الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من الحدود الشمالية والجوف. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (36 درجة بمكة المكرمة، و33 درجة بالمدينة المنورة والدمام، و32 درجة بالرياض، و37 درجة بجدة، و24 درجة في أبها).