وزير الخارجية يبحث مع نظيره العماني المستجدات الإقليمية والدولية

استعرض وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان مع وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، فرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مع تبادُل الآراء حول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وجرى خلال اللقاء الذي عُقد على هامش الاجتماع الوزاري التشاوري المنعقد في جدة، بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسُبل تطويرها.وفق “أخبار 24”.
وتطرق الجانبان إلى جهود البلدين الداعمة لمسيرة العمل الخليجي والعربي المشترك، بما يحقق المزيد من الاستقرار والازدهار لدول وشعوب المنطقة.
📹 | سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يلتقي معالي وزير خارجية سلطنة عُمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري التشاوري المنعقد في جدة pic.twitter.com/H6usex2Qa0
— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) April 14, 2023