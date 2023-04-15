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جديد المحليات > وزير الخارجية يبحث مع نظيره العماني المستجدات الإقليمية والدولية
15/04/2023   4:54 ص

وزير الخارجية يبحث مع نظيره العماني المستجدات الإقليمية والدولية

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استعرض وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان مع وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، فرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مع تبادُل الآراء حول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وجرى خلال اللقاء الذي عُقد على هامش الاجتماع الوزاري التشاوري المنعقد في جدة، بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسُبل تطويرها.وفق “أخبار 24”.

وتطرق الجانبان إلى جهود البلدين الداعمة لمسيرة العمل الخليجي والعربي المشترك، بما يحقق المزيد من الاستقرار والازدهار لدول وشعوب المنطقة.

وزير الخارجية يبحث مع نظيره العماني المستجدات الإقليمية والدولية

جديد المحليات
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