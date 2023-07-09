2.6 ألف عملية قسطرة وقلب مفتوح خلال الحج

أجرت مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، أكثر من 2.6 ألف عملية قسطرة قلبية وجراحة قلب مفتوح لحجاج بيت الله الحرام ولغير الحجاج، خلال موسم الحج.
وأوضحت إحصاءات مركز القلب أنه تم إجراء 2460 عملية قسطرة قلبية، كان نصيب الحجاج منها 889 عملية، و1571 عملية لغير الحجاج، فيما تم إجراء 136 عملية قلب مفتوح، 53 منها للحجاج، و84 لغير الحجاج.
وعلى جانب آخر أعلنت المدينة الطبية عن فتح باب القبول لـ 20 وظيفة أخصائي في عدد من التخصصات الطبية المختلفة، اعتبارًا من اليوم (الأحد) وحتى (الأحد) بعد المقبل.
وفق “أخبار 24”.