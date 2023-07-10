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رياضة > ملامح “الجولة الثانية” من الصفقات العالمية في الدوري
10/07/2023   7:22 ص

ملامح “الجولة الثانية” من الصفقات العالمية في الدوري

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تستعد أندية دوري روشن للمحترفين لجولة ثانية من “الصفقات العالمية” استعدادًا للموسم الجديد والذي سيشهد نسخة استثنائية وتاريخية غير مسبوقة.

وشهدت الفترة الماضية إبرام العديد من الصفقات العالمية للدوري السعودي للمحترفين، حيث تعاقد الاتحاد مع الثلاثي كريم بنزيما، ونغولو كانتي وجوتا، فيما ضم النصر الكرواتي الدولي مارسيلو بروزوفيتش، فيما ضم الهلال الثنائي روبن نيفيز وكاليدو كوليبالي، بينما تعاقد الأهلي مع إدوارد ميندي وروبيرتو فيرمينو.

كانتي وجوتا

كانتي وجوتا

ولا تزال هناك العديد من الأسماء المرتبطة بالانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين، حيث يبحث الهلال عن حسم ملف المهاجم فيما يركز النصر على حسم ملف حارس المرمى، بالإضافة إلى دعم خط الدفاع.

ويأتي الحارس الإسباني ديفيد دي خيا من أبرز الأسماء المرشحة للانتقال إلى الدوري السعودي من بوابة النصر، حيث انتهى مشوار الحارس مع مانشستر يونايتد.

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ولا يزال اسم الجزائري رياض محرز مطروحًا بقوة على طاولة الأهلي، حيث كشفت تقارير إعلامية، الأحد 9 يوليو، عن تفاصيل جديدة بشأن صفقة انتقال اللاعب. وفق “سبورت 24”.

وذكرت قناة الكأس أن إدارة مانشستر سيتي قررت تأجيل حسم انتقال اللاعب إلى الأهلي حتى معرفة القرار الفني للمدرب الإسباني بيب جوارديولا في استمرار اللاعب البرتغالي برناردو سيلفا مع الفريق من عدمه.

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وتأتي هذه الأنباء في ظل سعي نادي الهلال للتعاقد مع سيلفا، الأمر الذي يعني أن إدارة السيتي ستحسم أمر هذه المفاوضات إما بالموافقة على رحيل سيلفا للهلال أو محرز للأهلي أو الاحتفاظ بالثنائي.

وبعيدًا عن سيلفا فإن إدارة الهلال لا تزال تعمل من أجل حسم ملف المهاجم، حيث قدم النادي عرضًا جديدًا للبلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر من أجل ضمه هذا الصيف.

ولم يحسم اللاعب البلجيكي قراره حتى الآن سواء بالبقاء مع إنتر أو العودة إلى تشيلسي أو الموافقة على عرض الهلال.

روميلو لوكاكو

روميلو لوكاكو

ملامح “الجولة الثانية” من الصفقات العالمية في الدوري

رياضة
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