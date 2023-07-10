رسالة مؤثرة من جانغ بعد بداية رحلة علاجه

وجه محترف الهلال، الكوري الجنوبي جانغ هيون سو رسالة مؤثرة إلى زملائه في الهلال والإدارة والمشجعين بعدما بدأت رحلة علاجه من ورم في الغدد اللمفاوية.
وقال جانغ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستقرام”: “اليوم انتهيت من فترة العلاج الأولى من خلال هذه الساعات الخمس.. كنتُ بقلب سعيد وممتن”.
وأضاف: ” لزوجتي لدي كثير لأقوله لك، لكن كل ما أفكر فيه الآن هو أن أشكر وجودك بجانبي وحمايتي، أنا أحبك جداً”.
وتابع: “هناك بطل آخر لي ولعائلتي، نادي الهلال.. أود أن أقدم الشكر لجميع اللاعبين، وجميع طاقم نادي الهلال… وفهد بن نافل أود أن أشكرك لمساعدتك لي ولعائلتي”. وفق “سبورت 24”.
وأضاف: “أنا أعيش أجمل أيام حياتي، لن أنسى ما فعلتموه لي ولعائلتي، حقاً شكراً لكم، شكراً على كل شيء، وأشكر جميع مشجعي نادي الهلال”.
يشار إلى أن الهلال أعلن دعمه للاعب بعدما تم اكتشاف إصابته بالورم الحميد، وأنه يحتاج لفترة علاج تمتد إلى 4 أشهر.