ندوة لـ”مملكة الحضارات” بباريس

نظّمت هيئة التراث، بالتعاون مع الوفد الدائم للمملكة لدى اليونسكو، ندوةً علمية بعنوان “السعودية مملكة الحضارات”، قدمها نخبة من خُبراء علم الآثار بالمملكة، بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” بالعاصمة الفرنسية باريس.
واستعرضت الندوة، الحضارات الممتدة في المملكة وتنوعها، وجهودها في مجال الاستكشاف والتنقيب الأثري، وأبرز مراحل التطور في الاهتمام بالآثار بالمملكة على مدى أكثر من خمسة عقود.
كما سلطت الضوء على الاكتشافات الأثرية الأخيرة للبعثات السعودية الدولية المشتركة، وكذلك أهم المشاريع الأثرية القائمة في المرحلة الحالية.
وتناولت الندوة، الكتابات العربية القديمة في الجزيرة العربية، ودورها في توثيق التطور التاريخي والحضاري لسكان الجزيرة العربية.
واستعرضت الأبحاث العلمية عن المواقع الأولى للاستيطان البشري، وتتبّعت تطور مسيرة التاريخ الحضاري خلال العصور التاريخية المتعاقبة، بالإضافة إلى تحليل المكونات الحضارية للمملكة خلال فترة الألفية الأولى قبل الميلاد في العمارة والفنون والحياة الاجتماعية.
وفق “أخبار 24”.