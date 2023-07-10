إنعاش قلب حاجّة عراقية توقف 23 دقيقة

أجرت الفرق الطبية بمركز الصافية للرعاية العاجلة بجوار المسجد النبوي عملية إنعاش قلبي رئوي استمرت لمدة 23 دقيقة بنجاح، حتى تم عودة النبض إلى قلب حاجّة عراقيّة في المدينة المنورة.
وأبان تجمّع المدينة المنورة الصحي أن المركز استقبل الحالة وهي تعاني توقّفاً تاماً في القلب والتنفس، وعلى الفور باشرت فرقة طبية عملية إنعاش قلبي رئوي للحالة من خلال فتح مجرى الهواء، وبدء الضغطات الصدرية والصدمات الكهربائية والأدوية التي أسهمت في عودة النبض والأكسجين بعد استكمال 6 دورات إنعاش لمدة 23 دقيقة حتى عودة النبض إلى قلب المريضة.
وأشار إلى أنه بعد استقرار حال المريضة تم نقلها برفقة فريق طبي متكامل إلى مدينة الملك سلمان الطبية لاستكمال الخطة العلاجية، ومتابعة حالتها الصحية. وفق “أخبار 24”.
ويُشار إلى أن الفرق الطبية بالمدينة المنورة قدمت خدماتها لأكثر من 20 ألف حاج خلال موسم ما بعد الحج، إذ تم إجراء 11 عملية قسطرة قلبية و27 جلسة غسيل كلوي و9 عمليات جراحية أخرى لحجاج من عدة جنسيات في عدة منشآت طبية بالمدينة المنورة.