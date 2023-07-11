براءة اختراع تعزز الاستثمار في “الرجيع الملحي”

كشفت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عن براءة اختراع تستهدف فصل الأملاح والمعادن في مياه الرجيع الملحي عن طريق استخدام تقنية الترشيح النانوي، وذلك لتعظيم الاستفادة من المنتجات الثانوية الناتجة عن هذه الطريقة في منظومات التناضح العكسي.
ويدعم الابتكار الجديد المُسمى “نظام استخراج المعادن الثمينة عن طريق فصل العناصر ثنائية التكافؤ من مياه الرجيع الملحي” مفهوم الاقتصاد الدائري للحفاظ على الأمن المائي والبيئي وتحقيق النمو المستدام.
كما سيدعم التطبيق التجاري لبراءة اختراع “التحلية” سلسلة القيمة لبعض الصناعات الوطنية، وتوفير فرص استثمارية واعدة، تجذب مزيدا من الشركاء الاستراتيجيين، إضافة إلى إسهامه الفاعلة في خفض كلفة إنتاج المياه المحلاة وخفض استهلاك الطاقة، وتوسيع نطاق الفرص الوظيفية، ودعم وتوطين المحتوى المحلي. وفق “أخبار 24”.
ويجعل الابتكار إنتاج محلول كلوريد المغنسيوم عالي النقاوة ممكنًا تقنيًّا واقتصاديًّا، حيث يعد أحدَ أهم المعادن الثمينة التي تدخل في مكونات مجموعة من الصناعات بالغة الأهمية، مثل صناعة السيارات والطائرات ومكونات الصواريخ.
وكانت المؤسسة قد وقعت اتفاقيات مع 3 شركات ضمن المرحلة الأولى من مشروع الاستفادة من تعدين مياه الرجيع الملحي من خلال عمليات التحلية الإضافية بكميات 360 ألف متر مكعب يوميًّا لكل شركة، على أن يتم توقيع اتفاقيات مماثلة في المرحلة الثانية لإضافة كميات بنحو 750 ألف متر مكعب يوميًّا في منظومات إنتاج ينبع خلال هذا العام.