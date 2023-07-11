“المياه” تتصدر رخص الحفر بالرياض في مايو

أصدرت أمانة منطقة الرياض مؤشرات أداء الجهات الخدمية خلال شهر مايو الماضي، وذلك في إطار تعزيز مستوى الشفافية وتحسين مستوى التجاوب مع البلاغات.
وتضمنت مؤشرات أداء شهر مايو، مؤشر أداء إصدار رخص الحفر حيث تصدرت شركة المياه الوطنية الجهات الأعلى إصداراً للرخص بـ 26.168 رخصة، وجاء في نهاية القائمة شركة ربط التقنية للاتصالات بـ 15 رخصة.
وبلغت رخص الحفريات خلال مايو 8.829، فيما كان إجمالي الرخص من بداية العام 40.345 رخصة في 2023.
بينما تصدرت نسبة معالجة الشكاوى، شركة الاتصالات السعودية وشركة اتحاد الاتصالات بنسبة 100%، وتلتها أمانة منطقة الرياض بنسبة 76%، والاتصالات المتكاملة بنسبة 71%، وشركة المياه الوطنية 66%، وشركة ضوئيات الاتصالات 62%.
وفق “أخبار 24”.