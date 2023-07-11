اجتماع لاستشارية “تطوير محمية الملك”

عقدت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية أولى جلساتها التمهيدية مع المجالس الاستشارية في المناطق الإدارية الأربعة التي تتواجد في نطاق المحمية وهي: تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل.
ويهدف الاجتماع إلى تفعيل دور المجالس كنقطة اتصال بين المجتمع المحلي والهيئة، إضافة إلى اطلاع أعضاء المجلس على استراتيجيات وأهداف وأنشطة الهيئة المختلفة.
وجرى خلال الجلسات مناقشة المحاور المرتبطة بالجانب البيئي، والسياحي، والتنمية المجتمعية، إضافةً للاطلاع على المقترحات والمبادرات التي قدمها الأعضاء، وتم التأكيد على أهمية المراعي الطبيعية وضرورة تنميتها، ورفع الوعي بأهمية تبني مبادرات مبتكرة للرعي المستدام. وفق “أخبار 24”.
وناقش الاجتماع أهمية التفعيل السياحي للمواقع المميزة في المحمية وضرورة تحفيز المستثمرين، ودعم برامج الحرف اليدوية، والمنتجات المحلية، لتحقيق استراتيجية الهيئة في دعم التنمية الاقتصادية للمجتمعات المحلية.
يذكر أن المجالس تعد إحدى أهم قنوات الهيئة الاتصالية مع المجتمعات المحلية، وستقوم الهيئة بدراسة تلك المقترحات والمبادرات وتزويد المجالس بالتغذية الراجعة بشأن جميع الموضوعات.