“سدايا” تدعو لإبداء الآراء حيال لوائح “حماية البيانات”

دعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، أفراد المجتمع والجهات الحكومية والخاصة إلى إبداء مرئياتهم حيال مشروعي اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية، ولائحة نقل البيانات الشخصية خارج الحدود الجغرافية للمملكة من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع الآراء.
وتهدف اللوائح إلى توضيح الإجراءات وآليات تنفيذ الأحكام الواردة في نصوص نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) بتاريخ 9 / 2 / 1443هـ والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 5 / 9 / 1444هـ.
وجاء إطلاق هذا الاستطلاع من منطلق حرص (سدايا) على إشراك أفراد المجتمع والمتخصصين وأصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص محلياً ودولياً واستقبال مرئياتهم وتحليلها ودراستها واقتراح التوصيات المناسبة في تعزيز البنية التنظيمية في المملكة. وفق “أخبار 24”.
ويسهم نظام حماية البيانات الشخصية في تمكين الأفراد من ممارسة حقوقهم المتعلقة ببياناتهم الشخصية ورفع مستوى التزام الجهات بضوابط وإجراءات معالجتها، مما يسهم في دعم مسيرة التحول الرقمي، الذي يعد من الركائز الأساسية لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.