تعاون لتمويل “المزارع الريفية”

وقّعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، مذكرتي تفاهم مع صندوق التنمية الزراعية، لتمويل ودعم المزارع الريفية وزيادة كفاءتها الإنتاجية.
وتهدف المذكرتان إلى دعم وتمويل المزارع الريفية وزيادة كفاءتها الإنتاجية، وتشجيع رواد الأعمال على استغلال الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي، وتبادل المعلومات والبحوث اللازمة لتنمية قطاع المزارع الريفية، وتوفير أفضل وسائل التمويل والخدمات من خلال الشراكات الاستراتيجية.
وشملت أهداف المذكرة المساهمة في تنمية وتطوير أساليب الزراعة الحديثة، ومعالجة المشاكل والصعوبات التي تواجه مسيرة التنمية الزراعية، تحقيقًا للأمن الغذائي في المملكة وفق مستهدفات رؤية 2030، وسيعمل الطرفان بموجب المذكرة على التعاون والتنسيق للمشاركة في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الوزارة، مثل “القافلة الإرشادية” والفعاليات المصاحبة لها، وتطوير تطبيق “مرشدك الزراعي”، بجانب توعية المزارعين من خلال منشورات إرشادية يقدمها الصندوق الزراعي.
يُذكر أن الوزارة تسعى من خلال التعاون لتنظيم الزيارات الميدانية للمزارعين والمشاركة في الفعاليات والمهرجانات والمعارض؛ بجانب تدريب المزارعين عملياً على الأساليب الزراعية الحديثة، والعمليات الإنتاجية للمحاصيل وسبل الوقاية ومكافحة الآفات الزراعية.