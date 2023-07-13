بيريرا يرفض حلول الهلال.. ويتمسك بعقده بالكامل

كشفت تقارير إعلامية عن تمسك محترف الهلال البرازيلي، ماتيوس بيريرا بالحصول على عقده بالكامل حال عدم قيده في قائمة المحترفين الأجانب في الموسم الجديد.
ووفقا لمصادر قناة الكأس القطرية فإن بيريرا رفض فكرة إعارته أو انتقاله لفريق جديد، مفضلاً الحصول على كامل القيمة المالية للسنوات المتبقية في عقده إذا لم يتم تسجيله في قائمة اللاعبين الأجانب للفريق في الموسم الجديد.
كان الهلال في يناير الماضي أعلن انتقال البرازيلي ماتيوس بيريرا لاعب الفريق، إلى نادي الوحدة الإماراتي، حتى نهاية الموسم بنظام الإعارة. وفقاً لــ “سبورت 24”.