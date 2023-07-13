سمو محافظ الخرج يستقبل رئيس جمعية التنمية الاهلية بالسيح والفريق الكشفي المشارك في موسم حج عام ١٤٤٤هـ

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود بمكتبه بديوان المحافظة اليوم الخميس الموافق ١٤٤٤/١٢/٢٦هـ رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الاهلية بالسيح الدكتور وليد بن سليمان الهزاع , وأعضاء مجلس الادارة والفريق الكشفي المشارك في موسم حج عام ١٤٤٤هـ
ونوه سموه في مستهل اللقاء, بالجهود والخدمات النبيلة التي قدمتها كشافة الجمعية هذا العام لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكداً أهمية العمل التطوعي الكشفي لمشاركة الجهات الحكومية في مواسم الحج والعمرة وإمكانية الاستفادة من الشباب المؤهلين لخدمة ضيوف الرحمن, مثمناً الدور الذي تقوم به جمعية الكشافة العربية السعودية في موسم الحج لخدمة ضيوف الرحمن.
وفي ختام اللقاء, كرّم سمو المحافظ المشاركين من فريق الكشافة تقديراً لجهودهم في خدمة ضيوف الرحمن, متمنياً لهم التوفيق والسداد في الأعمال والخدمات.