31 فرصة استثمارية بـ”البكيرية”

طرحت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية محافظة البكيرية بمتابعة إدارة الاستثمار، 31 فرصة استثمارية أمام مؤسسات وشركات القطاع الخاص، خلال العام الجاري 2023.
وأكدت الأمانة إلى أن بلدية البكيرية بصدد إطلاق تطبيق التسويق الإلكتروني لمواقع الفرص الاستثمارية، حيث سيتم عرض أكثر من (330) فرصة عبر التطبيق وسوف يتاح التطبيق للجميع خلال الأيام القريبة القادمة.
وأشارت الأمانة إلى أن خيارات استثمارية متنوعة، متاحة لكافة المستثمرين عبر بوابة (فرص) الإلكترونية، حيث بإمكان المستثمر الاطلاع على كافة تفاصيل الفرص والموقع الجغرافي لها. وفق “أخبار 24”.