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جديد المحليات > “681.5 مليون” إيجارات أحياء جدة “المُزالة”
15/07/2023   7:21 م

“681.5 مليون” إيجارات أحياء جدة “المُزالة”

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استعرضت إمارة منطقة مكة المكرمة، الخدمات المجانية لسكان الأحياء العشوائية المُزالة منازلهم بمحافظة جدة منذ بداية الإزالة في أكتوبر الماضي، والتي شملت 681.5 مليون ريال، قيمة إيجارات للسكان.

وقدمت أمانة المنطقة 108.2 ألف خدمة، شملت سلالًا غذائية، وأدوية، ووجبات، ونقلًا للعفش، وحليب الأطفال.

كما تم توظيف 277 مواطنًا ومواطنة، وتسكين 24.7 ألف أسرة، وتسليم 1240 وحدة إسكان تنموي.

وكانت لجنة الأحياء العشوائية بالمحافظة، قد أعلنت انتهاء أعمال الإزالة في جميع الأحياء المطورة بمشروع جدة بحسب الخطة التنفيذية. وفق “أخبار 24”.

“681.5 مليون” إيجارات أحياء جدة “المُزالة”

جديد المحليات
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