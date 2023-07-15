الحارثي: عصابات منظمة وراء تغيب العمالة المنزلية

حل الاستاذ سعيد الحارثي عضو المجلس التنسيقي لشركات الموارد البشرية والاستقدام، ضيفا على بودكاست كوادر في أولى حلقاته للحديث عن أسباب تغيب العمالة المنزلية والتأمين على العقود، وكيفية القضاء على هذه المشكلة.
وسلط الحارثي الضوء على أسباب العمالة والمتنفعين منها والمتضررين من الأسر وشركات الاستقدام.
وبين الحارثي أن عامل الاغراء الأكبر في الهروب هو الطمع في زيادة الراتب وبعض العاملات تعود إلى الشركة أو سفارة بلدها بعد ستة أشهر أو سنة من تغيبها.
وأفاد أن عملية التغيب في أغلب الأحيان العملية تكون منظمة سواء من مكاتب استقدام بالخارج، ولاتستطيع شركات الاستقدام إلزام المكاتب الخارجية باكثر من ستة اشهر.
يذكر أن بودكاست كوادر والذي يقدمه المذيع عبداللطيف العتيبي هو أحد البرامج التي تهدف إلى تعزيز مصادر المعرفة بحقوق العمل والعمال، وإثراء الوعي ونشر الثقافة العمالية مع أصحاب الخبرات والتجارب بشتى مجالات قطاع الموارد البشرية.