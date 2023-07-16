“جودة الحياة” يعزز النمو الاقتصادي في “G20”

استهدف برنامج “جودة الحياة”، خلال مشاركته في قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب لمجموعة العشرين، بالعاصمة الهندية نيودلهي، الخبرات في مجالات الاستثمار وريادة الأعمال، والاستفادة من التجارب المرتبطة بتعزيز جودة الحياة عالمياً.
وشارك وفد المملكة، برئاسة مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية رؤية الريادة الأمير فهد بن منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، في القمة التي اختتمت فعاليتها (السبت)، بحضور أكثر من 800 شخص من 20 دولة تحت شعار “معا نحن واحد”.
وتهدف القمة إلى تمكين وتعزيز مساهمات رواد الأعمال الشباب في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والابتكار.
وأكد البيان الختامي الصادر عن رؤساء اتحادات القمة، أهمية التجارة الدولية الشاملة والمستدامة، وتعزيز التعاون في انتقال الطاقة الخضراء واعتماد الاقتصاد الدائري بشكل أسرع.
وأشار رئيس وفد المملكة، إلى المعرض الريادي العالمي “بيبان” الذي أقيم في الرياض، منوهاً بالمؤتمر العالمي Leap الذي يُعنى بريادة الأعمال التقنية والرقمية.
ودعا رواد الأعمال إلى المشاركة والانضمام إلى أكثر من ألف رائد أعمال موجود حالياً للمشاركة في بناء المدينة المستقبلية “نيوم”، مؤكداً أن مظلة الاستثمار التي تدعمها وزارة الاستثمار ستغطي كلًّا من رواد الأعمال والمستثمرين. وفق “أخبار 24”.
وشارك الوفد السعودي، في الجلسات الحوارية والزيارات والاجتماعات الثنائية التي نتج عنها توقيع العديد من مذكرات التفاهم والوصول إلى مقترحات وبناء شراكات مع الكثير من المستثمرين.
وتأسس اتحاد رواد الأعمال الشباب لمجموعة العشرين، عام 2010 كمبادرة موازية لقمة مجموعة العشرين وهي شبكة عالمية تضم حوالي 500 ألف من رواد الأعمال الشباب من الدول الأعضاء بمجموعة العشرين والمنظمات التي تدعمهم.