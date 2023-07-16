“التحلية” تستعرض تجربتها بتعزيز “الاقتصاد الدائري”

أبرزت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، العديد من مبادراتها وتقنياتها المتعلقة بتعزيز نهج الاقتصاد الدائري وكفاءة الطاقة، وتحسين مؤشرات رفع الكفاءة التشغيلية، وذلك خلال مشاركتها في المنتدى السياسي الرفيع المستوى لعام 2023 المعني بالتنمية المستدامة.
وعرضت المؤسسة، خلال المنتدى الذي تعقده الأمم المتحدة في الفترة من 10 – 19 يوليو الحالي في مدينة نيويورك، جهودها الحثيثة لتعزيز البحث والابتكار للحفاظ على البيئة وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تجربتها الريادية لجوانب تعزيز أمن الإمداد المائي وتحسين إدارة واستغلال الموارد الطبيعية.
وكشفت أبرز مشاريعها ومبادراتها الفعالة لتعزيز نهج الاقتصاد الدائري في صناعة التحلية، والتي تقوم على تبنِّي مفهوم تعظيم الفائدة من الموارد واستثمار فرص وتقنيات تدوير الرجيع الملحي للاستفادة من منتجاته الثانوية.
واستعرضت المؤسسة أفضل ممارساتها لدعم عملية التحسين المستمر في مؤشرات رفع الكفاءة التشغيلية، عن طريق تسخير المجالات البحثية والتطويرية لتجسير الفجوات العلمية واستحداث مزيد من التقنيات؛ للمحافظة على البيئة وحماية التنوع البيولوجي.
وجاءت مشاركتها ضِمن وفد المملكة الذي يضم 22 جهة من القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي، انطلاقاً من موقعها الريادي كقائد لصناعة التحلية، وداعم لتطوير التقنيات والحلول الابتكارية، التي تُعزز جودة الحياة.
وفق “أخبار 24”.